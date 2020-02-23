Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Об этом сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе. Отмечается, что меры были приняты на фоне притока туристов из Ирана в провинцию Ван на востоке Турции в преддверии праздника Навруз.



В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных соревнований пройдет без зрителей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.

