Кувейт запретил в воскресенье судам из Ирана швартоваться в портах эмирата из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кувейтские власти рассматривают это решение в качестве меры по предотвращению распространения вируса нового типа, унесшего жизни нескольких человек в исламской республике.

Накануне власти эмирата объявили о приостановке до последующего уведомления авиасообщения с Ираном. Национальный авиаперевозчик Kuwait Airways планирует организовать несколько рейсов в Мешхед для эвакуации из Ирана свыше 700 своих подданных.

По данным Минздрава Ирана, число случаев заражения в стране коронавирусом достигло 43, восемь человек умерли. Информация о первых случаях заболевания в Иране появилась 19 февраля. Случаи заражения выявлены в провинциях Кум, Маркази и Мазендеран.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.