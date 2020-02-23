Власти Афганистана в воскресенье приняли решение временно прекратить воздушное и наземное сообщение с Ираном из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом проинформировал телеканал Tolo News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Турция закрыла границу с Ираном по той же причине.

Информация о первых случаях вызванного новым коронавирусом заболевания в Иране появилась 19 февраля. По официальным данным, сейчас их число достигло 43, восемь из них закончились летально.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2442 летальных исхода, выздоровели почти 22,9 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приближается к 77 тыс.