https://news.day.az/world/1205649.html В Южной Корее зарегистрирована шестая смерть от коронавируса
В Южной Корее зарегистрирована шестая смерть от коронавируса
Шестой человек умер в воскресенье в Республике Корея от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о 59-летнем мужчине из провинции Кёнсан-Пукто. Отмечается, что диагноз ему был поставлен 19 февраля.
Ранее Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения информировал, что по состоянию на 16:00 по местному времени (11:00 по Баку) число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло до 602, пять пациентов умерли.
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