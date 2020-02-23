В Сети появилось видео посадки в исполнении экипажа транспортного самолета Airbus Beluga, выполненной при сильном боковом ветре. Кадры были сделаны в минувшую среду, 19 февраля, в аэропорту Гаварден под Манчестером, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Не самые идеальные условия заставили пилотов бороться со стихией, однако летчики справились и благополучно посадили многотонную машину на полосу. Приземление запечатлел один из местных авиаспоттеров.

Airbus Beluga - широкофюзеляжный реактивный транспортный самолет для перевозки крупногабаритных грузов весом до 47 тонн.

Преимущественно воздушные суда этого типа используются авиастроительной компанией Airbus в своих нуждах. В частности - для перемещения частей самолетов между заводами компании в Европе.

Свое название Beluga получила за внешнее сходство с китом-белухой.