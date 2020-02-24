По словам посла КНР в России, перед тем, как пробовать препарат на людях, нужно его доработать, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Китайские ученые разработали вакцину, которая показала эффективность против нового типа коронавируса. Об этом на брифинге в Москве сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал дипломат.

Он отметил, что клинические испытания вакцины могут быть завершены минимум через восемь месяцев.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй назвал борьбу с коронавирусом в Китае всенародной войной. По словам посла, вирус не является искусственно созданным.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, этот вирус похож на вирус SARS и получен от диких животных", - отметил Ханьхуэй.

По последним данным, жертвами китайской пневмонии стали 2619 человек, заражены 79434.

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