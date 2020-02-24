Житель Уфы спас кота от падения с балкона жилого дома. Очевидцы сняли спасательную операцию на видео и опубликовали запись в Сети.

На кадрах видно, как мужчина пытается дотянуться до питомца, вцепившегося в обшивку балкона. Все действия уфимцу пришлось выполнять в одиночку. Наконец он, рискуя собственной жизнью, сумел дотянуться до испуганного кота, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

К счастью, все закончилось хорошо, никто не пострадал. Интернет-пользователи оценили героизм местного жителя. Однако нашлись и те, кто посчитали риск неоправданным.

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