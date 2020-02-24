В городе Азове Ростовской области женщина чуть не погибла под колёсами автобуса. Избежать трагедии удалось благодаря невероятному везению, отмечается в телеграм-канале "Ростов № 1", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл на улице Красногоровской. Женщине, предположительно, стало плохо прямо на тротуаре. Теряя равновесие, она начала падать прямо на проезжую часть. В этот момент по дороге проезжал автобус, водитель которого при всём желании не успел бы среагировать - скорость была слишком высока. Столкновения удалось избежать чудом: женщина упала в нескольких сантиметрах от транспортного средства, что буквально спасло ей жизнь.

Водитель общественного транспорта не стал останавливаться. Возможно, он вообще ничего не заметил. Не остановилась и проезжавшая следом машина такси. На помощь пострадавшей пришёл пешеход, который проходил мимо, однако к тому моменту женщина встала на ноги самостоятельно.

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