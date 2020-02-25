Боец MMA 26-летняя Ана Мария Пал, которая приняла участие в реалити-шоу "Последний герой" в Румынии, сломала нос другому участнику после того, как проиграла конкурс. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел во время съемок передачи. Вскоре после того, как спортсменка проиграла конкурс, к ней подошел конкурсант Андрей Чобану. Парень с издевкой заметил, что это сложное испытание.

Девушка посмотрела на участника и мгновенно ударила обидчика головой по лицу. Чобану схватился за нос и повалился на землю. К нему тут же стали сбегаться партнеры по команде, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сама Ана Мария Пал отошла в сторону. Позже она заявила, что Чобану заслужил это. В результате девушку исключили за этот инцидент из шоу. Организаторы заявили, что шокированы произошедшим и не потерпят подобного.

Пострадавший молодой человек заявил, что решение работников передачи было верным.

Ана Мария Пал - известная в Румынии боец смешанного стиля.

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