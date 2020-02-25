Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают зрителям, что возле самого обычного дома в тёмное время суток вполне могут происходить невероятные происшествия, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Видеоролик, появившийся на YouTube, состоит из двух частей, но именно первый эпизод любители паранормального посчитали не только жутким, но и, похоже, подлинным. Известно, что дело происходило в Валдосте (Джорджия, США). Некая белёсая сущность как будто перепрыгнула из одной припаркованной машины в другую, и многие люди признались, что им было действительно страшно наблюдать за подобным.

Конечно, кадры вызвали не только восторг, но и скептические усмешки. Есть пользователи, которые уверены, что перед нами - всё-таки подделка, так что споры вокруг привидения, решившего посидеть в разных машинах, всё ещё продолжаются.

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