В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бронированный Gelandewagen бывшего депутата Виктора Елохина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, сам Елохин в это время находился в автомобиле с ребенком. В Gelandewagen было открыто окно, и бывший депутат услышал свист и удар по стеклу. Позже он обнаружил пулю, застрявшую в стекле в двух сантиметрах от его головы, и вызвал полицию к мосту на улице Волгоградской, откуда мог быть сделан выстрел.

По мнению Елохина, случившееся с ним могло быть попыткой заказного убийства - он два срока отработал депутатом в городской думе Екатеринбурга и успел обзавестись недругами и в бизнесе, и в политике.

В полиции Екатеринбурга журналистам сообщили, что никаких заявлений по данному ЧП в производстве не имеется.