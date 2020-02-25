Число заразившихся коронавирусом 2019-nCov в Италии достигло 283 человек, включая семь летальных исходов.

Об этом во вторник на пресс-конференции объявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего на территории Италии зарегистрировано 283 случая заражения, семь смертей, один человек излечился", - сказал Боррелли. Он уточнил, что больше всего заболевших в Ломбардии (212) человек, в Венето (38) и в Эмилии-Романье (23). Боррелли добавил, что география заражения распространилась на Тоскану, где выявлено два случая во Флоренции и Пистойе, и на Сицилию, где была госпитализирована туристка из Ломбардии.