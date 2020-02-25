Пицца с самым большим в мире количеством сыров была выпечена в Лионе (департамент Рона на юго-востоке Франции). Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его данным, на одной 30-сантиметровой пицце уместились 257 видов сыра. В ближайшее время рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор этого кулинарного шедевра - местный пиццайоло (мастер пиццы) Бенуа Брюэль. Первоначально он планировал использовать 254 сорта сыра, но во время приготовления решил добавить еще три. По его словам, именно благодаря своему небольшому размеру эта пицца может считаться рекордной.

"Понятно, что на большую 80-сантиметровую лепешку можно положить сколько угодно видов сыра, поэтому диаметр пиццы не должен был превышать 30 сантиметров", - приводит телеканал слова Брюэля.

Вес использованного сыра составляет около 750 граммов, тогда как само блюдо весит около 1 кг. "Конечно, эта пицца сделана не для того, чтобы есть ее в одиночку. Она рассчитана примерно на 20 человек и может выступать в качестве закуски к аперитиву", - пояснил Брюэль.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2019 года в Мельбурне. Шеф-повар одного из местных ресторанов Джонни Ди Франческо уместил на 30-сантиметровой пицце 154 вида сыра. Продукт приобрел большую популярность и за пять дней был заказан 797 раз.