https://news.day.az/world/1206259.html Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - цитирует его слова агентство ILNA.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре