Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.

С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - цитирует его слова агентство ILNA.