Вдова баскетболиста НБА Коби Брайанта Ванесса Брайант подала в суд на компанию, которой принадлежал вертолет, при крушении которого погибли баскетболист, его дочь и семеро других.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в иске, поданном в верховный суд округа Лос-Анджелес против Island Express Holding Corp. и Island Express Helicopters, говорится, что компания разрешила полет вертолета, когда условия были неблагоприятны для полета.

"Обвиняемая компания Island Express Helicopters разрешила и дала направление полету при наличии информации о том, в каких небезопасных погодных условиях будет лететь вертолет", - говорится в иске.

В иске также написано, что пилот вертолета Ара Зобаян, погибший в авиакатастрофе, летел со скоростью 290 км\ч (180 миль в час) в густом тумане. В иске также говорится, что жертвы погибли в результате халатного поведения Зобаяна, чье имущество также фигурирует в качестве ответчика, и компания "несет ответственность во всех отношениях".

Напомним, что Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса.