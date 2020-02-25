https://news.day.az/world/1206299.html Кит подплыл к людям, чтобы предупредить семью об опасности - ВИДЕО
Кит подплыл к людям, чтобы предупредить семью об опасности - ВИДЕО
Гигантский горбатый кит вплотную подплыл к лодке с моряками у берегов Гавайских островов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Моряков неожиданный гость испугал, но позже люди поняли причину такой общительности. Это оказался папа-кит, который сопровождал самку и детеныша, и таким образом он оповещал их о возможной опасности.
Весит он не меньше двадцати двух тонн и с легкостью мог перевернуть небольшое судно.
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