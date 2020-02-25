Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Каталонии. Об этом сообщает El Periodico со ссылкой на министра здравоохранения Джоана Гикса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коронавирус диагностирован у проживающей в Барселоне итальянки, которая посещала север родной страны. Пациентка госпитализирована, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, заявил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.