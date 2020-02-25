https://news.day.az/world/1206361.html Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Каталонии
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Каталонии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Каталонии. Об этом сообщает El Periodico со ссылкой на министра здравоохранения Джоана Гикса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Коронавирус диагностирован у проживающей в Барселоне итальянки, которая посещала север родной страны. Пациентка госпитализирована, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, заявил министр.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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