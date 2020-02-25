https://news.day.az/world/1206363.html В Дамаске произошел второй за сутки взрыв
В Дамаске произошел второй за сутки взрыв
Второй за сутки взрыв прогремел во вторник в Дамаске. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает ТАСС.
По предварительным данным, речь идет о заминированном автомобиле. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Ранее во вторник рядом со столичным стадионом "Тишрин" был взорван заминированный автомобиль. Один мирный житель погиб, еще один горожанин получил осколочное ранение.
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