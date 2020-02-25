Пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании на острове Тенерифе (Канары), инфицирована жена заболевшего ранее итальянского туриста, сообщили РИА Новости источники из совета по здравоохранению правительства Канарских островов.

"Первые анализы жены пациента из Италии, взятые во вторник, показали положительный результат", - сообщили в совете.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу.

Во вторник коронавирус был также подтвержден в Каталонии - это первый случай на территории материковой части Испании. Заболевшая женщина недавно вернулась из поездки по северу Италии, где, согласно последним данным, число заразившихся достигло почти 290 человек.

До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.