Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета министров Италии, он заявил, что, случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии.

"Число зараженных составляет 322, а общее количество умерших, которые входят в статистику, достигает 10", - заявил Боррелли на пресс-конференции в Риме.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.

