Американские чиновники в сфере здравоохранения предупредили, что коронавирус COVID-19 почти наверняка распространится в США. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Вопрос не столько в том, произойдет ли это, сколько в том, когда именно это произойдет", - сказала на брифинге директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье.

Она призвала принять меры для сдерживания распространения вируса, такие как разделение школьных классов на более мелкие группы учащихся или полное закрытие школ. Встречи и конференции, возможно, придется отменить, добавила Мессонье. Предприятия должны организовать для сотрудников работу из дома.

"Мы просим население США работать с нами, чтобы подготовиться, в ожидании того, что ситуация может оказаться тяжелой", - подчеркнула доктор Мессонье.

По состоянию на вторник в США было зарегистрировано 57 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 40 эвакуированных пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Учитывая вспышки вируса в более чем двух десятках стран, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) убеждены, что распространение коронавируса в США неизбежно, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил подкомитету Сената, что в США, вероятно, будет больше случаев заболевания. Он попросил законодателей одобрить финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов для борьбы со вспышкой вируса, сообщает Reuters.

Между тем, главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что экономика США сможет пережить любые потрясения от глобального распространения коронавируса. Он добавил, что не ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, чтобы смягчить экономические последствия COVID-19.