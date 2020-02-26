Верующие, пришедшие на католическую мессу в церковь в Помпано-Бич (Флорида, США), стали свидетелями совсем не религиозного действа, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Томас Айзел, один из прихожан, какое-то время слушал речь священника, после чего встал и набросился на него с кулаками. Очевидцы этой странной сцены на несколько секунд просто обомлели, но потом пришли в себя и принялись разнимать дерущихся.

Осталось неизвестным, чем именно священнослужитель раздражил Томаса, но теперь забияка арестован и за свой поступок ему придётся ответить перед судом. Что же касается жертвы его избиений, то за это можно не опасаться. Мужчина получил несколько ушибов, но в целом он в порядке, хотя, конечно, и он сам, и его церковное начальство считают этот инцидент прискорбным.

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