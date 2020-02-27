В США проведут первое клиническое испытание противовирусного препарата, который считается потенциальным лекарством против коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании, которое пройдет в штате Небраска, примут участие 400 пациентов со всего мира. Половина добровольцев получит противовирусный препарат ремдесивир, а остальные - плацебо. Заразившиеся коронавирусом имеют право присоединиться к тестированию, если у них имеются хотя бы умеренные симптомы COVID-19.

В настоящее время не существует проверенных способов лечения или вакцин против нового вируса 2019-nCov, которым заразились более 80 тысяч человек во всем мире и от которого умерли более 2,7 тысячи человек. Излечившиеся побороли инфекцию с помощью иммунитета. Врачи также дают пациентам обезболивающие и лекарственные препараты, чтобы облегчить симптомы, в частности жар, кашель и одышку.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ремдесивир - "самый многообещающий кандидат". Его непродолжительное время применяли для борьбы с вирусом Эбола. Лабораторные исследования продемонстрировали, что он может оказаться эффективным против SARS и MERS, которые родственны вирусу 2019-nCov.