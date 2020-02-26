В китайском Ухане запертая женщина выбралась из окна восьмого этажа и спустилась по зданию без страховки, чтобы сбежать из карантина. На видео ее побега обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как 62-летняя китаянка лезет по стене дома. В левой руке беглянка держит упаковку лапши быстрого приготовления.

Она благополучно спустилась на землю и отправилась по своим делам. Женщину остановили сотрудники службы безопасности. Ее отправили в больницу на проверку на коронавирус, а затем отпустили домой. К тому моменту за ней пришел сын, который проводил мать до дома, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сообщается, что сын запер ее дома, чтобы она никуда не ушла и не заразилась коронавирусом.

Представители местных властей заявили журналистам, что женщина страдает от шизофрении и отказывается принимать лекарства. 16 февраля она сбежала из дома, ее не могли найти в течение восьми дней. Когда она вернулась, сын запер ее у себя в комнате, но китаянка вновь убежала.

В общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

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