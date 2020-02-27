В страшных кадрах ниже, снятых в Западной Бенгалии, Индия, вы сможете увидеть то, как мужчина оказался в ловушке, застряв между перроном и движущимся поездом. И если бы не реакция полицейского, то, скорее всего, человек просто бы лишился жизни, передает Day.Az со ссылкой на vinegred.ru.

44-летний Суджой Гош (Sujoy Ghosh) пытался сесть в движущийся поезд, когда случайным образом поскользнулся, после чего за секунду оказался между платформой и проезжающим транспортным средством.

Сложно себе вообразить, что могло произойти с Суджоем, если бы не быстро оценивший ситуацию сотрудник Railway Recruitment Board, который схватил бедолагу за ноги, чтобы уже буквально через мгновение оттащить его в безопасное место.

Добавим, что мужчина попал под поезд Харагпур-Асансол.

Суджою повезло, можно сказать, что индиец родился в рубашке, так как после столь жуткой аварии он получил лишь незначительные травмы головы и ног, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

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