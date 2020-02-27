Любитель подледного плавания потерял ориентир во время очередного заплыва и чуть не утонул. Снимавшая видео женщина до последнего момента думала, что герой видео над ней шутит, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

"Я еще никогда не был так близок к смерти. Не думал, что глаза так быстро замерзнут. Поверхность воды там, где была прорубь, ничем не отличалась от той, что была подо льдом. Когда я перевернулся, то ожидал, что приплыл в прорубь, но почувствовал над собой твердый лед.

Я решил вернуться назад и следовать за мутью, которую поднял. Но муть унесла меня дальше. Затем я попытался разбить лед спиной. Не знаю, что заставило меня развернуться в последний раз. У меня закончился воздух, я уже ничего не видел. Я смирился с тем, что мне пришел конец. Я махнул рукой в сторону светлого пятна и моя рука прошла сквозь него. Тут во мне появилась энергия. Потребовалось 2-3 вдоха, чтобы восстановить зрение после выхода на поверхность.

Съемку вела моя девушка. Когда случается нечто страшное, я много шучу. Она искренне считала, что это очередная моя шутка, и не понимала всей серьезности ситуации."

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