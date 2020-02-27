Четыре крупных варана комодо устроили массовую драку на глазах у работника парка.

В Индонезии жестокая драка крупных варанов попала на камеру. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Очевидцем инцидента стал работник национального парка Комодо. Мужчина снял драку ящеров на видео.

На кадрах видно, как два варана комодо бросаются друг на друга и начинают драться. После того, как один из ящеров одолел другого, к варанам подошла еще пара комодо и они устроили массовую драку.

Вараны зрелищно становятся на задние лапы, устраивая борьбу. Потасовка длилась около десяти минут.

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