Еще пять случаев заражения новым коронавирусом подтвердили в четверг в трех регионах Швеции, сообщает шведское агентство здравоохранения.

"Еще пять человек в Швеции оказались заражены вирусом COVID-19. Речь идет о трех пациентах в регионе Вестра-Гёталанд, одном пациенте в Упсале и еще одном в Стокгольме", - говорится в сообщении организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, трое человек, заразившихся в Вестра-Гёталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми. Пациент в Уппсале заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.

Всего в Швеции на сегодняшний день выявлено семь случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных почти достигло 3,5 тысячи, скончались 54 человека.