Угроза, вызванная вспышкой коронавируса, остается низкой для США, однако администрация в ближайшие дни намерена бросить все ресурсы для урегулирования ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на заседании штаба по борьбе распространением заболевания.

"Самая правильная оценка [ситуации] состоит в том, что угроза для США остается низкой, - цитирует Пенса пресс-пул Белого дома. - В ближайшие дни мы предпримем усилия, чтобы все ресурсы федерального правительства были привлечены для борьбы с вирусом в США". Вице-президент отметил, что администрация ведет переговоры с Конгрессом для выделения больших средств на противодействие вирусу.

Президент США Дональд Трамп в среду назначил Пенса координатором по борьбе с распространением нового коронавируса в стране.