Папа Римский Франциск отменил запланированную мессу со священнослужителями в Риме из-за недомогания после встречи с прихожанами. Как сообщает 27 февраля Associated Press, ссылаясь на Ватикан, понтифик испытывает "слабое недомогание", и вернется к выполнению запланированной работы позже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О природе недомогания не сообщается, но на службе в среду, 26 февраля, Папу видели с кашлем и насморком. Несмотря на распространение коронавируса в Италии, 83-летний понтифик, как обычно, целовал собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки.

Как отметили местные СМИ, всего за благословением Папы пришли 12 тысяч человек и лишь единицы надеялись на Бога, но все равно надели медицинские маски.

Отметим, что по состоянию на сегодня, в Италии зафиксировано более 400 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне сообщалось, что в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек.