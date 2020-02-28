https://news.day.az/world/1207071.html Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29
Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 29
Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 33, заявил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Ранее он сообщил о гибели 29 турецких военных.
"Число погибших достигло 33. Состояние раненых у врачей опасений не вызывает", - заявил Доган в эфире телеканала NTV.
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