Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 33, заявил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Ранее он сообщил о гибели 29 турецких военных.

"Число погибших достигло 33. Состояние раненых у врачей опасений не вызывает", - заявил Доган в эфире телеканала NTV.