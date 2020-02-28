https://news.day.az/world/1207140.html Хитрая обезьяна потребовала выкуп за украденный у туриста телефон - ВИДЕО
Хитрая обезьяна потребовала выкуп за украденный у туриста телефон - ВИДЕО
В Сети появилось видео с обезьяной, которая стащила телефон и вернула его только после того, как получила за него "выкуп", передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Как видно на кадрах, примат забрался с гаджетом на верхний этаж и держал его, наблюдая за реакцией окружающих. Вскоре обезьяне кинули пачку сока, которую она ловко поймала, после чего бросила телефон вниз.
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