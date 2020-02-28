https://news.day.az/world/1207155.html В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 2337 человек
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 2337 человек
По информации медиков в Южной Корее, ещё 315 человек заразились коронавирусом в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 2337 человек.
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