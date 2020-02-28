https://news.day.az/world/1207252.html Экстремалы на лодке проложили маршрут по кишащей крокодилами заводи - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Экстремалы на лодке проложили маршрут по кишащей крокодилами заводи - ВИДЕО
Бразильские любители острых ощущений, совершая путешествие по дикой местности, потревожили покой десятков крокодилов, расположившихся в небольшом водоёме.
Один из рыбаков запечатлел, как рептилии, готовые в любой момент наброситься на чужаков, остались позади лодки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Экстремальный тур по опасному месту мог стать последним для отважных путешественников, если бы в тот момент моторное плавсредство подвело любителей водных прогулок.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре