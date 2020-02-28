Бразильские любители острых ощущений, совершая путешествие по дикой местности, потревожили покой десятков крокодилов, расположившихся в небольшом водоёме.

Один из рыбаков запечатлел, как рептилии, готовые в любой момент наброситься на чужаков, остались позади лодки, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Экстремальный тур по опасному месту мог стать последним для отважных путешественников, если бы в тот момент моторное плавсредство подвело любителей водных прогулок.

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