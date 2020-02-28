https://news.day.az/world/1207301.html Водитель застрявшего на рельсах трейлера, чудом избежал столкновения с поездом - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Водитель застрявшего на рельсах трейлера, чудом избежал столкновения с поездом - ВИДЕО
18-колёсный грузовик в прошлый вторник, 25 февраля, застрял на железнодорожном переезде недалеко от города Сиболо (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Момент прибытия состава, который снёс транспортное средство со своего пути, был запечатлён случайным свидетелем инцидента. Водитель фуры каким-то чудом успел покинуть салон перед самым столкновением и не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре