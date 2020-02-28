18-колёсный грузовик в прошлый вторник, 25 февраля, застрял на железнодорожном переезде недалеко от города Сиболо (штат Техас, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент прибытия состава, который снёс транспортное средство со своего пути, был запечатлён случайным свидетелем инцидента. Водитель фуры каким-то чудом успел покинуть салон перед самым столкновением и не пострадал.

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