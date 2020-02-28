https://news.day.az/world/1207434.html Массовая эвакуация на вокзале в Париже
Массовая эвакуация на вокзале в Париже
Лионский вокзал в Париже эвакуируют из-за пожара поблизости, сообщила столичная префектура полиции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"У Лионского вокзала пожар. Проводится эвакуация вокзала", - говорится в сообщении.
Ранее префектура проинформировала о беспорядках на улице Берси, где находится вокзал. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец.
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