По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.

В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону сообщил, что ЧП произошло в районе села Линейное в 19:30 мск, на место направили оперативную группу.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Представитель Южного следственного управления на транспорте СК рассказал, что по факту происшествия проводится проверка, на место ЧП выехали следователи.