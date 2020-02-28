https://news.day.az/world/1207435.html В России разбился вертолет
В России разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону сообщил, что ЧП произошло в районе села Линейное в 19:30 мск, на место направили оперативную группу.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Представитель Южного следственного управления на транспорте СК рассказал, что по факту происшествия проводится проверка, на место ЧП выехали следователи.
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