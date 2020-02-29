По меньшей мере 30 человек были задержаны во время беспорядков у Лионского вокзала в Париже, заявляет городская префектура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на улице Берси, где находится вокзал, возникли беспорядки. Полиция вмешалась, чтобы положить им конец. Кроме того, появились данные о пожаре рядом с вокзалом, что стало причиной эвакуации здания.

Префектура также отмечает, что к 19.00 часам было составлено 54 протокола о нарушении правопорядка.

Как сообщает газета Parisien, демонстранты собрались в пятницу вечером неподалеку от AccorHotel Arena, где должен был выступать конголезский певец Фалли Ипупа (Fally Ipupa). Активисты конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующих властей Демократической Республики Конго, обвиняют исполнителя в тесных связях с действующим президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.