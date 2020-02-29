https://news.day.az/world/1207441.html В Пакистане поезд столкнулся с автобусом - много погибших
В Пакистане поезд столкнулся с автобусом - много погибших
По меньшей мере 30 человек погибли и еще 11 получили травмы в пятницу в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на юге Пакистана.
Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о 15 жертвах и 30 пострадавших.
Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожном переезде. На месте аварии ведется поисковая операция.
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