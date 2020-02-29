По меньшей мере 30 человек погибли и еще 11 получили травмы в пятницу в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом на юге Пакистана.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о 15 жертвах и 30 пострадавших.

Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожном переезде. На месте аварии ведется поисковая операция.