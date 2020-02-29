Эффект от распространения коронавируса на экономику будет носить кратковременный характер и не подтолкнет Европейский центральный банк (ЕЦБ) к изменениям валютной политики.

С таким прогнозом выступил в пятницу исследовательский и аналитический центр крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo, сообщает агентство ANSA​​​​​​, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря меньшей серьезности заболевания, чем это казалось в начале [вспышки], эффект от коронавируса может ограничиться туристическим сектором и связанными с ним отраслями. В любом случае срок воздействия будет ограничен, и ЕЦБ не будет менять свою монетарную политику", - говорится в докладе экономистов банка, который приводит агентство.

Европейские биржи понесли серьезные потери за минувшую неделю, закончив торги в пятницу значительным падением основных индексов.

В Италии выявлена первая в Европе локальная вспышка коронавируса, которым заразились более 800 человек в основном в северных областях.