Министры здравоохранения стран Евросоюза проведут 6 марта внеочередную встречу, посвященную ситуации с новым коронавирусом.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее в феврале в Риме уже прошло совещание министров здравоохранения Италии, где зафиксирована сильная вспышка вызываемого вирусом заболевания, и сопредельных государств, на котором чиновники приняли решение о согласовании действий по борьбе с распространением инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.