Число выявленных во Франции случаев заболевания коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с 38 до 57, сообщает портал France Info со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пройден новый этап эпидемии... Вирус ходит по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - отметил он.

Говоря о мерах предосторожности, министр посоветовал "избегать рукопожатий" и "внимательно относиться к людям с хрупким здоровьем". Он также призвал почаще мыть руки, закрывать рот при чихании и использовать одноразовые платочки.

Накануне число заболевших во Франции резко подскочило с 18 до 38. Ранее сообщалось о двух летальных исходах: от вируса скончались турист из Китая и француз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 49 странах, число зараженных достигло 4351, скончались 67 человек.