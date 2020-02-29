Круизный лайнер Braemar развернули в обратном от Доминиканы направлении из-за того, что у нескольких пассажиров заподозрили коронавирус.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сотрудники органов здравоохранения Доминиканской Республики заявили, что отказались принимать судно после того, как капитан лайнера сообщил об обнаружении у восьми пассажиров симптомов, включающих в себя лихорадку, кашель и затрудненное дыхание.

Компания Fred Olsen Cruise Lines, которой принадлежит Braemar, настаивала на том, что ни у одного из отдыхающих не было признаков смертельного китайского вируса, отмечая, что сейчас они хорошо себя чувствуют. Несмотря на это, доминиканские власти отказали в разрешении на высадку любому из 1128 пассажиров и 384 членов экипажа.

Ранее, 5 февраля, в Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Всего врачи выявили 31 подозрительного пациента. 3700 пассажиров и все члены экипажа находятся на лайнере на двухнедельном карантине. Им велено оставаться в каютах, пищу им будут приносить через систему обслуживания номеров.