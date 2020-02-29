Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в пятницу в Монако.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, заразившегося поместили в отделение инфекционных болезней университетского больничного центра Ниццы в соответствии с договоренностями между Францией и княжеством. Отмечается, что состояние пациента "не вызывает беспокойства".

Представители властей Монако сообщили агентству, что данный случай заболевания не является одним из 19, выявленных с четверга во Франции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.