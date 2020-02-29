Пять человек, контактировавших в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двадцатого февраля транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт "Шереметьево" летел гражданин Ирана. Уже позднее, в Китае, у него выявили коронавирус. По данным штаба, во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.

"В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1", - говорится в сообщении штаба.

Каждому из пяти пациентов провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у них взяли пробы для анализов, давшие отрицательный результат.

"В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции", - подчеркнули в штабе.