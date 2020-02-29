Соединенные Штаты могут задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, собирается ли Вашингтон из-за вспышки коронавируса задействовать закон, принятый Конгрессом 70 лет назад для ускорения производства предметов медицинского назначения. "<...> Если нам будет нужно, мы задействуем его без колебаний", - отметил министр.

Закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности. Он разрешает главе государства, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

Азар добавил, что правительство может таким образом ускорить выполнение ряда контрактов. Ранее он заявил, что власти США должны в экстренном порядке приобрести порядка 300 млн хирургических масок и респираторов в связи с распространением в мире нового коронавируса.

"Ситуация может ухудшиться, и, возможно, потребуется смягчить последствия распространения [заболевания] в США", - сказал министр. По его словам, если случаи заболевания получат широкое распространение, то те, у кого легкие симптомы, должны оставаться дома, а не обращаться за помощью в больницы, чтобы избежать риска переполненности медучреждений. "Оставайтесь дома, лечитесь, и мы дадим указания, на каком этапе вы можете обратиться за медицинской помощью высокого уровня", - отметил Азар.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тысячи.