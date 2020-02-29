Во Франции отец спас сына, провалившегося в снежную яму. Об этом сообщает LADbible, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv..

Семья отправилась кататься на лыжах на склон. Однако через некоторое время родители потеряли сына.

Отец отправился на его поиски, по тому же маршруту, по которому они следовали до исчезновения ребенка.

На дороге мужчина заметил, что снег лежит не так, как прежде. Тогда он начал копать и обнаружил мальчика на глубине около 1,5 метров под снегом. Ему удалось откопать его голову, после этого он позвал на помощь. Прибывшие спасатели освободили ребенка.

"Я не забуду тот момент, когда я его обнял. Ему было так холодно, но он был жив, и он был в порядке", - рассказал отец.

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