https://news.day.az/world/1207549.html В России автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - ВИДЕО
В России автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появились видео с места аварии в Ульяновской области с автобусом, в котором находились 26 детей, передает Day.Az.
Авария произошла на автодороге Ульяновск - Барыш.
В автобусе находилась команда футболистов и сопровождающие детей взрослые.
В результате аварии пострадало не менее трех человек. Одному из них оторвало руку.
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