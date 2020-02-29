В распоряжении РЕН ТВ появились видео с места аварии в Ульяновской области с автобусом, в котором находились 26 детей, передает Day.Az.

Авария произошла на автодороге Ульяновск - Барыш.

В автобусе находилась команда футболистов и сопровождающие детей взрослые.

В результате аварии пострадало не менее трех человек. Одному из них оторвало руку.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.