На юге Пакистана, в городе Рори, поезд столкнулся с автобусом, в результате чего погибли 20 человек, еще 23 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе: он выехал на пути неподалеку от вокзала перед скоростным поездом.

По словам министра транспорта провинции Синд Авейс Кадир Шах, состояние 18 пострадавших - критическое.

Также отмечается, что главный министр провинции Мурад Али Шах ввел чрезвычайное положение во всех расположенных рядом больницах.