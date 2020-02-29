https://news.day.az/world/1207554.html В Пакистане поезд протаранил автобус, десятки погибших и пострадавших
В Пакистане поезд протаранил автобус, десятки погибших и пострадавших
На юге Пакистана, в городе Рори, поезд столкнулся с автобусом, в результате чего погибли 20 человек, еще 23 получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что авария произошла из-за того, что автобус пытался объехать пробку на национальном шоссе: он выехал на пути неподалеку от вокзала перед скоростным поездом.
По словам министра транспорта провинции Синд Авейс Кадир Шах, состояние 18 пострадавших - критическое.
Также отмечается, что главный министр провинции Мурад Али Шах ввел чрезвычайное положение во всех расположенных рядом больницах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре