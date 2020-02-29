Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает в субботу австрийская телерадиокорпорация ORF, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.

В окружении Курца сообщили, что "не совсем расстроились", потому что в последние дни в Австрии идет очень активная работа из-за ситуации с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии уже достигло шести, три из них зафиксированы в Вене, два - в Тироле, один - в Штирии. Курц заявлял, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Австрии и Европе.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.